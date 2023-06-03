На Октябрьской набережной возобновили снос исторического здания

Петербуржцы заметили строительную технику возле дореволюционного дома № 56 по Октябрьской набережной. Градозащитники из движения "Живой город" сообщают, что возобновился снос краснокирпичного дома для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины".

В январе вмешательство Следственного комитета помогло остановить разрушение здания. На тот момент снос не был законным, поскольку КГИОП выявлял историко-культурную ценность объекта.

В середине мая комитет отказался признавать здание памятником.

"Документально это пока никак не оформлено, поэтому мы не успели оспорить отказ в суде. Чтобы не проиграть, застройщик торопится снести дом", - пишут активисты.

Признанное аварийным здание появилось на правом берегу Невы в 1880-х годах. В 2000-х его сняли с государственной охраны.

UPD 15:20 Как и полгода назад, на место событий прибыли сотрудники СК и приостановили демонтажные работы.

фото: Живой город / Telegram