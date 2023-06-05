Следком возбудил уголовное дело из-за сноса здания на Октябрьской набережной

Снос дореволюционного дома для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины" привел к возбуждению уголовного дела об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), сообщили в ГСУ СК по Петербургу. Разбирательством занимается следственный отдел по Невскому району СК.

По данным ведомства, 3 июня неустановленные лица "из числа работников одной из организаций города" произвели демонтаж постройки XIX века на Октябрьской набережной, 56. При этом они проигнорировали положения закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и предостережение КГИОП.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, проводятся обыски в офисе организации с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия", — говорится в сообщении Следкома. По результатам расследования планируется выяснить "причины и условия", которые поспособствовали демонтажу.

Ранее сносом здания на Октябрьской набережной заинтересовался председатель Следкома Александр Бастрыкин, который поручил доложить о результатах проводимой проверки.

В понедельник также стало известно об обращении градозащитников к Бастрыкину и и. о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову из-за сноса исторического здания. В своем письме они заявили, что снос был проведен "наглым и циничным образом", а в руководстве работами они обвинили главу ГК "Максимум лайф девелопмент" Игоря Карцева. Авторы обращения попросили привлечь виновных в сносе "к максимально суровому уголовному наказанию за уничтожение объекта культурного наследия и за попрание незыблемости требований государственной власти".

Подписи под обращением поставили движения "Живой город", "SOS СПб снос" и фонд "Голодай".

О возобновлении демонтажа здания после полугодовой отсрочки стало известно днем 3 июня. На место выезжали сотрудники СК, которые опечатали технику. Как рассказывали градозащитники, после отъезда силовиков снос продолжился.

Фото: Telegram-канал "ГСУ СК по СПб"