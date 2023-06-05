Активист Кочетков* получил штраф за отсутствие маркировки иноагента

Пушкинский районный суд оштрафовал активиста Игоря Кочеткова* за отсутствие упоминания о статусе иностранного агента в распространяемых материалах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), рассказали 5 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Причиной стал опубликованный в минувшем марте пост в Telegram.

Как сообщили в судебной пресс-службе, вечером 21 марта Кочетков* выпустил в своем Telegram-канале пост без упоминания того, что "материал произведен и распространен иностранным агентом Кочетковым И.В.* либо касается деятельности иностранного агента Кочеткова*". Отсутствие маркировки привело "к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации о ее распространителе".

Суд оштрафовал Кочеткова* на 30 тысяч рублей, что соответствует минимальному наказанию по предъявленной ему статье. Сам активист является сооснователем правозащитного движения "Российская ЛГБТ-сеть"**, Минюст признал его иноагентом в ноябре 2021 года.

Также в понедельник суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву*** за отсутствие маркировки иноагента.

*Игорь Кочетков внесен Минюстом в единый реестр иноагентов

**"Российская ЛГБТ-сеть" внесена Минюстом в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс Татьяну Лазареву в единый реестр иноагентов