Петербурженка сломала лодыжку после встречи с электросамокатчиком на Богатырском проспекте

В Северной столице ещё одна местная жительница стала жертвой горожанина на электросамокате. Подробности инцидента и фотографии с места событий приведены в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Самокатчик на полном ходу наехал на петербурженку в районе дома № 5 по Богатырскому проспекту. В пресс-службе управления МВД по региону добавили, что женщине потребовалась медицинская помощь: в больнице у неё диагностировали перелом лодыжки.

Ранее комиссия Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержала идею запрета движения самокатов по тротуарам шириной менее двух метров. После этого в Петербурге стартовала соответствующая проверка.