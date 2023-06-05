ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:48

Петербурженка сломала лодыжку после встречи с электросамокатчиком на Богатырском проспекте

фото ЗакС политика Петербурженка сломала лодыжку после встречи с электросамокатчиком на Богатырском проспекте

В Северной столице ещё одна местная жительница стала жертвой горожанина на электросамокате. Подробности инцидента и фотографии с места событий приведены в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Самокатчик на полном ходу наехал на петербурженку в районе дома № 5 по Богатырскому проспекту. В пресс-службе управления МВД по региону добавили, что женщине потребовалась медицинская помощь: в больнице у неё диагностировали перелом лодыжки.

Ранее комиссия Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержала идею запрета движения самокатов по тротуарам шириной менее двух метров. После этого в Петербурге стартовала соответствующая проверка.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама