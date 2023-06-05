Суд в Москве оштрафовал журналистку RusNews на 150 тысяч рублей за работу на акции сторонников Навального

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей журналистку RusNews Юлию Петрову по статье о повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщило издание 5 июня. Корреспондентка была задержана днем ранее на Пушкинской площади в столице во время акции сторонников Алексея Навального.

Как сообщило издание, в воскресенье Петрова делала репортаж о задержаниях активистов на мероприятии, приуроченном ко дню рождения политика. В какой-то момент она подняла с земли одну из разбросанных листовок. После этого к ней дважды подошли полицейские, причем во второй раз сотрудники заявили о том, что журналистка сама участвует в акции, рассказало издание.

На заседании адвокат Екатерина Раева добивалась демонстрации видеозаписи задержания Петровой, сделанной на полицейский регистратор, но получила отказ судьи. В итоге журналистке был назначен штраф.

Также в понедельник стало известно о штрафе в 30 тысяч рублей, назначенном петербурженке за пост с анонсом акции в поддержку Навального.