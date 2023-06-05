Суд оштрафовал петербурженку за пост о несанкционированной акции в минувшее воскресенье

Приморский райсуд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей петербурженку Елену Николаеву по статье о проведении несанкционированного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов. Величина штрафа оказалась максимальной из предусмотренных в качестве наказания по этой статье.

Суд пришел к выводу, что Николаева "призывала участвовать неопределенный круг лиц в демонстрации 04.06.2023, чтобы выразить свое мнение о нахождении в колонии А. Навального" посредством размещения поста на своей странице во "ВКонтакте". Уведомление о проведении акции в этот день не подавалось, в связи с чем призыв об участии в ней был квалифицирован по статье Кодекса об административных правонарушениях.

О задержании Николаевой стало известно в минувшую субботу, силовики настигли ее утром у подъезда дома, где петербурженка проживает.

Ранее в понедельник Пушкинский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей правозащитника Игоря Кочеткова* за отсутствие маркировки иноагента в выпущенном посте.

*Игорь Кочетков внесен Минюстом в единый реестр иноагентов