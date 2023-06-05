Рабочая группа Общественного штаба по КРТ согласовала предложения по изменению федерального закона

В Мариинском дворце 5 июля состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке предложений по изменению законодательства о комплексном развитии территорий. На нем участники встречи согласовали список предложений для подготовки федеральной законодательной инициативы по корректировке норм о КРТ для заседания рабочей группы Общественного штаба. Они касаются Жилищного, Градостроительного и Налогового кодексов.

Дату следующего собрания Общественного штаба, на котором должны утвердить текст законодательной инициативы к Государственной думе, объявит спикер парламента Александр Бельский. За девять месяцев рабочая группа ограничилась обсуждением федеральных норм. По задумке руководителя рабочей группы, депутата Дениса Четырбока, региональный закон начнут править лишь после внесения предложений по корректировке федеральной нормы. Вопрос о сроках подготовки поправок к городскому закону на заседании рабочей группы поднял глава МО № 72 Павел Швец, однако Четырбок оставил вопрос без ответа.

- Мне кажется, гора родила мышь, и мы понимаем, что вся эта годовая бутафория, видимость бурной деятельности завершается ничем. Мы ждем обсуждения корректировки регионального закона, - заявил в беседе с ЗАКС.Ру Швец.

Муниципал предположил, что следующее собрание штаба может пройти уже осенью. Отметим, что действие закона о комплексном развитии территорий было "приостановлено" по инициативе губернатора Александра Беглова до 1 января 2024 года.







Константин Леньков