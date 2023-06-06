Прокуратура обжаловала приговор Ройзману* по делу о дискредитации армии

В Екатеринбурге прокуратура обжаловала вынесенный ранее приговор экс-мэру города Евгению Ройзману* по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщил 6 июня ТАСС со ссылкой на картотеку Октябрьского районного суда уральского города. Приговор должен был вступить в силу как раз во вторник.

"05.06.2023 года прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д. С. принесено апелляционное представление, которое было возвращено для пересоставления", — говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского райсуда.

Таким образом, к настоящему моменту приговор остается не вступившим в силу. В связи с этим ограничительные меры в отношении Ройзмана* продолжают действовать, политику запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, а также посещать общественные места и общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения.

В мае суд признал Ройзмана* виновным в дискредитации армии из-за высказываний в эфире его YouTube-канала и назначил ему штраф в размере 280 тысяч рублей. Непосредственно сумма к выплате была уменьшена на 20 тысяч рублей из-за содержания оппозиционера под стражей в августе прошлого года. Сочувствующие граждане собрали нужную сумму за полдня.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов