Экстрадированную из Петербурга Пинчук осудили на 12 лет в Минске

Мингорсуд назначил 12 лет колонии ранее арестованной в Петербурге 25-летней Яне Пинчук, следует из сообщения Telegram-канала в ее поддержку. Ее обвиняли в администрировании Telegram-каналов "Витебск 97%", "Орша 97%" и "Новополоцк и Полоцк 97%", которые в Республике Беларусь признали "экстремистскими формированиями".

Во время белорусских протестов 2020 года в этих каналах и чатах с подобными названиями сообщали новости и координировали действия протестующих. Белорусские силовики считают, что каналы под ником Princess Lea администрировала Пинчук. Аккаунт с таким именем оставался активным в белорусских оппозиционных чатах и после ее задержания.

Пинчук родилась в Орше, училась в Витебске, но с 2018 года постоянно проживала в Петербурге. Ее задержали 1 ноября 2021 года для экстрадиции на родину. Во время судебных заседаний по оспариванию этого решения Пинчук утверждала, что не участвовала в протестных акциях, а лишь занималась волонтерской деятельностью — помогала находить задержанных.

В июле 2022 года российские суды окончательно согласились выдать обвиняемую Республике Беларусь. На родине ее дело рассматривали в закрытом режиме. Пинчук обвиняли по пяти уголовным статьям, в том числе о подготовке лиц к участию в массовых беспорядках и о создании организации для осуществления террористической деятельности.