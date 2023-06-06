Комитет Заксобрания поддержал введение курортного сбора

Законопроект о введении в Петербурге курортного сбора получил одобрение бюджетно-финансового комитета ЗакСа, рассказал его новый глава Денис Четырбок. Документ на рассмотрение городского парламента внес губернатор Александр Беглов.

Согласно тексту проекта, начиная с 1 апреля 2024 года прибывающие в Петербург более чем на день туристы обязаны будут платить курортный сбор. Сумма его составит 100 рублей за каждые сутки пребывания, от выплат будут избавлены не достигшие совершеннолетия гости Северной столицы. Кроме них, сбор не будут взимать с ветеранов, блокадников, малоимущих, инвалидов, студентов дневных отделений вузов Петербурга и некоторых других категорий приезжающих.

"Сбор будет взиматься при заселении сразу за все дни предполагаемого пребывания. Если же гость уедет раньше, часть средств ему вернут", — отметил Четырбок.

Взимать сбор смогут индивидуальные предприниматели и организации, деньги планируется направлять на благоустройство, ремонт и строительство объектов курортной инфраструктуры.

Ранее планировалось, что деньги с туристов начнут собирать с августа 2023 года. В конце мая вице-губернатор Борис Пиотровский заявил о том, что дату введения сбора перенесут на апрель следующего года.