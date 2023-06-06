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Новости 18:23

Военкоматы Ленобласти получили более ста компьютеров для систематизации данных о военнообязанных

фото ЗакС политика Военкоматы Ленобласти получили более ста компьютеров для систематизации данных о военнообязанных

Правительство Ленинградской области передало военному ведомству в общей сложности 107 компьютеров российского производства, сообщила пресс-служба регионального правительства. Новую технику планируют использовать для сведения воедино сведений о военнообязанных жителях области.

"Масштабная компьютеризация военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту позволит оптимизировать процесс оформления документов", — прокомментировал передачу компьютеров вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин.

По словам чиновника, компьютеризация позволит сократить время обработки данных жителей Ленобласти при поступлении на службу по контракту. В целом же цифровизация преследует цель создания единого электронного реестра и систематизации сведений о военнообязанных гражданах.

Ранее в Ленобласти увеличили выплаты при заключении контракта с армией и установили суммы средств на случай ранения или смерти бойцов ЧВК.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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