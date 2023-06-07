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Новости 10:55

Петербург озеленят в преддверии ПМЭФ-2023

фото ЗакС политика Петербург озеленят в преддверии ПМЭФ-2023

В преддверии Петербургского международного экономического форума город украсят новыми цветочными композициями и другими элементами ландшафтного дизайна, информирует пресс-служба Смольного.

К ПМЭФ-2023 основные магистрали, ведущие к "Экспо форуму", в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах украсят цветами и другими объектами благоустройства.

Всего в рамках программы городского озеленения должны высадить 99 деревьев, свыше 6 тысяч кустарников и более 333 тысяч однолетних цветов. Кроме того, установят более 1376 подвесных цветочных композиций и в ряде районов обновят газонное покрытие.

Ранее стало известно о том, кто будет выступать на ПМЭФ в этом году. Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил участие президента Владимира Путина в мероприятии. Работа форума продлится с 14 по 17 июня.


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