Петербург озеленят в преддверии ПМЭФ-2023

В преддверии Петербургского международного экономического форума город украсят новыми цветочными композициями и другими элементами ландшафтного дизайна, информирует пресс-служба Смольного.

К ПМЭФ-2023 основные магистрали, ведущие к "Экспо форуму", в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах украсят цветами и другими объектами благоустройства.

Всего в рамках программы городского озеленения должны высадить 99 деревьев, свыше 6 тысяч кустарников и более 333 тысяч однолетних цветов. Кроме того, установят более 1376 подвесных цветочных композиций и в ряде районов обновят газонное покрытие.

Ранее стало известно о том, кто будет выступать на ПМЭФ в этом году. Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил участие президента Владимира Путина в мероприятии. Работа форума продлится с 14 по 17 июня.