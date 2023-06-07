Суд продлил домашний арест знакомому Треповой, у которого она пряталась

Ленинский районный суд Петербурга продлил срок домашнего ареста, назначенного Дмитрию Касинцеву, которого преследуют за несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК). Избранная ему мера пресечения будет действовать как минимум до 7 сентября.

В коридоре суда фигурант вызвал к себе интерес проправительственных СМИ.

По версии следствия, Касинцев укрыл на своей квартире в Парголово знакомую ему Дарью Трепову, будучи в курсе совершенного ею теракта в кафе.

В качестве максимального наказания мужчине грозит до года заключения.

Напомним, что в результате упомянутого теракта 2 апреля погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Силовики считают, что Трепова пронесла в бар на Васильевском острове статуэтку с заложенной бомбой. После взрыва петербурженке удалось покинуть место происшествия. На сегодняшний день Трепова находится в СИЗО.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга