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Новости 16:24

Следователи прочёсывают лесополосу рядом с местом убийства директора стройкомпании в надежде выйти на киллера

фото ЗакС политика Следователи прочёсывают лесополосу рядом с местом убийства директора стройкомпании в надежде выйти на киллера

Работники правоохранительных органов продолжают поиски убийцы гендиректора строительной компании СК "Монолит" Виктора Алиева, который был застрелен на стойплощадке в Приморском районе Петербурга, пишет 78.ru.

Следственные мероприятия проводятся на месте происшествия ежедневно, а также поблизости от него. Например, сотрудники СК прочёсывают лесополосу, расположенную рядом с местом убийства Алиева, а также работают в соседнем жилом секторе. Стройка, где застрелили бизнесмена, ежесуточно охраняется.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлён момент убийства Алиева.

Предпринимателя застрелили в понедельник, 5 июня, на стройплощадке поблизости от Глухарской улицы.


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