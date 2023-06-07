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Муниципал 16:56

"Вы никакие не оппозиционеры": Оппозиционные мундепы обратились к коллегам из Владимирского округа

фото ЗакС политика "Вы никакие не оппозиционеры": Оппозиционные мундепы обратились к коллегам из Владимирского округа

Муниципальные депутаты подготовили коллективное обращение к коллегам из Владимирского округа Петербурга, которые накануне лишили полномочий своего замглавы Виталия Боваря. 

Под текстом к вечеру 7 июня подписались 37 мундепов. Большниство из них представляют местные советы Петербурга, но также есть депутаты из Ленобласти, Москвы, Волгоградской и Нижегородской областей.

"Не вы выбрали Боваря депутатом - не вам лишать его полномочий. Вы оказались в большинстве и учинили политическую расправу над оппозиционным политиком. Один из вас мог не прийти на заседание или воздержаться при голосовании - и депутат Боварь продолжил бы работать на благо жителей округа. Но каждый из вас принял решение лишить Боваря мандата", - говорится в тексте обращения.

Замглавы Владимирского округа лишили депутатских полномочий после представления прокуратуры, в котором говорилось, что он якобы не сдал декларацию о доходах за 2022 год. Находящийся за границей Боварь утверждает, что отправлял необходимые сведения и даже показывал своим коллегам документальные подтверждения этому. 

Авторы обращения упрекнули голосовавших за лишение полномочий мундепов Владимирского округа в том, что те сначала не собрали рабочую группу для более подробного изучения вопроса. 

"Вы никакие не оппозиционеры. Вы жалкие приспособленцы", - обратились подписавшие обращение к главе округа Денису Тихоненко, а также депутатам Валерию Шапошникову, Дмитрию Прыткову, Ксении Лавровой и Елене Андрусенко.

Ранее Тихоненко заявил ЗАКС.Ру, что вариантов голосовать не за лишение полномочий у депутатов не было, поскольку ранее суд уже признал незаконным действия совета, когда тот не удовлетворил аналогичные представления прокуратуры в отношении других депутатов.


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Владимирский округ
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Андрусенко Елена Владимировна
Боварь Виталий Викторович
Лаврова Ксения Кирилловна
Прытков Дмитрий Александрович
Тихоненко Денис Викторович
Шапошников Валерий Александрович
Упоминаемые персоны
Андрусенко Елена Владимировна 
Боварь Виталий Викторович 
Лаврова Ксения Кирилловна 
Прытков Дмитрий Александрович 
Тихоненко Денис Викторович 
Шапошников Валерий Александрович 




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