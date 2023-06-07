"Вы никакие не оппозиционеры": Оппозиционные мундепы обратились к коллегам из Владимирского округа

Муниципальные депутаты подготовили коллективное обращение к коллегам из Владимирского округа Петербурга, которые накануне лишили полномочий своего замглавы Виталия Боваря.

Под текстом к вечеру 7 июня подписались 37 мундепов. Большниство из них представляют местные советы Петербурга, но также есть депутаты из Ленобласти, Москвы, Волгоградской и Нижегородской областей.

"Не вы выбрали Боваря депутатом - не вам лишать его полномочий. Вы оказались в большинстве и учинили политическую расправу над оппозиционным политиком. Один из вас мог не прийти на заседание или воздержаться при голосовании - и депутат Боварь продолжил бы работать на благо жителей округа. Но каждый из вас принял решение лишить Боваря мандата", - говорится в тексте обращения.

Замглавы Владимирского округа лишили депутатских полномочий после представления прокуратуры, в котором говорилось, что он якобы не сдал декларацию о доходах за 2022 год. Находящийся за границей Боварь утверждает, что отправлял необходимые сведения и даже показывал своим коллегам документальные подтверждения этому.

Авторы обращения упрекнули голосовавших за лишение полномочий мундепов Владимирского округа в том, что те сначала не собрали рабочую группу для более подробного изучения вопроса.

"Вы никакие не оппозиционеры. Вы жалкие приспособленцы", - обратились подписавшие обращение к главе округа Денису Тихоненко, а также депутатам Валерию Шапошникову, Дмитрию Прыткову, Ксении Лавровой и Елене Андрусенко.

Ранее Тихоненко заявил ЗАКС.Ру, что вариантов голосовать не за лишение полномочий у депутатов не было, поскольку ранее суд уже признал незаконным действия совета, когда тот не удовлетворил аналогичные представления прокуратуры в отношении других депутатов.