Совет МО "Шушары" лишил Медведева полномочий главы

Депутаты МО "Шушары" на заседании совета 7 июня сняли Евгения Медведева с должности главы. Об этом ЗАКС.Ру сообщила мундеп Ольга Краснова. За отставку единоросса проголосовали 16 депутатов. До этого совет дважды признавал отчеты главы о работе за год неудовлетворительными. Исполняющим обязанности главы стал Авенир Казанцев.

- Двухлетняя его работа признана неудовлетворительной. За 2021 и 2022 год муниципальный совет признал работу главы неудовлетворительной, что является основанием для удаления его в отставку, - рассказала Краснова.

Сам Медведев на обсуждении вопроса о своих полномочиях отсутствовал. По информации ЗАКС.Ру, накануне он отправил коллегам постановление, в котором говорилось об отмене заседания из-за его болезни. Медведев не в первый раз оказывается на больничном перед рассмотрением важных вопросов.

- У нас по уставу, когда мы назначаем заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об отставке, нет процедуры отмены заседания. Тем более, это заседание инициировано депутатами. Мы собирали подписи, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Илья Смирнов.

Депутат Смирнов предположил, что Медведев предпримет попытку оспорить итоги сегодняшнего заседания через суд. Для этого у него есть десять дней. Напомним, Медведев также пытается оспорить "неуды".

Экс-глава на звонок корреспондента ЗАКС.Ру не ответил.

Противостояние депутатского корпуса и главы продолжалось больше года. Так, в конце 2022 года депутаты из-за разногласий не могли принять изменения в Устав и принять бюджет. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о конфликте в муниципалитете.

Константин Леньков