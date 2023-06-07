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Муниципал 18:26

Совет МО "Шушары" лишил Медведева полномочий главы

фото ЗакС политика Совет МО "Шушары" лишил Медведева полномочий главы

Депутаты МО "Шушары" на заседании совета 7 июня сняли Евгения Медведева с должности главы. Об этом ЗАКС.Ру сообщила мундеп Ольга Краснова. За отставку единоросса проголосовали 16 депутатов. До этого совет дважды признавал отчеты главы о работе за год неудовлетворительными. Исполняющим обязанности главы стал Авенир Казанцев. 

- Двухлетняя его работа признана неудовлетворительной. За 2021 и 2022 год муниципальный совет признал работу главы неудовлетворительной, что является основанием для удаления его в отставку, - рассказала Краснова. 

Сам Медведев на обсуждении вопроса о своих полномочиях отсутствовал. По информации ЗАКС.Ру, накануне он отправил коллегам постановление, в котором говорилось об отмене заседания из-за его болезни. Медведев не в первый раз оказывается на больничном перед рассмотрением важных вопросов. 

- У нас по уставу, когда мы назначаем заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об отставке, нет процедуры отмены заседания. Тем более, это заседание инициировано депутатами. Мы собирали подписи, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Илья Смирнов. 

Депутат Смирнов предположил, что Медведев предпримет попытку оспорить итоги сегодняшнего заседания через суд. Для этого у него есть десять дней. Напомним, Медведев также пытается оспорить "неуды". 

Экс-глава на звонок корреспондента ЗАКС.Ру не ответил. 

Противостояние депутатского корпуса и главы продолжалось больше года. Так, в конце 2022 года депутаты из-за разногласий не могли принять изменения в Устав и принять бюджет. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о конфликте в муниципалитете. 

Константин Леньков


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МО Поселок Шушары
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Казанцев Авенир Юрьевич
Краснова Ольга Юрьевна
Медведев Евгений Константинович
Смирнов Илья Викторович
Упоминаемые персоны
Казанцев Авенир Юрьевич 
Краснова Ольга Юрьевна  
Медведев Евгений Константинович
Смирнов Илья Викторович




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