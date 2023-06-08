Роскомнадзор заблокировал все сайты "ОВД-Инфо"*

Российский интернет-регулятор без предварительного объяснения причин заблокировал все сайты правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, о чём сообщила редакция издания в своих соцсетях.

Правозащитники считают, что "попали под цензурный каток" ввиду своей деятельности.

"Блокировки наших ресурсов не означают, что работа "ОВД-Инфо"* запрещается на территории России. Нас по-прежнему можно читать, репостить и поддерживать", - написали общественники.

Напомним, впервые Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо"* в конце декабря 2021 года согласно решению Луховицкого райсуда в Подмосковье, который счёл правозащитников виновными в "пропаганде экстремизма и терроризма". Впоследствии, в июле, уже другой суд отменил решение о блокировке сайта.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо"* в единый реестр иноагентов