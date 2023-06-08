Голосовавший за лишение Боваря депутатских полномочий мундеп решил отказаться от мандата

Муниципальный депутат Владимирского округа Валерий Шапошников решил отказаться от мандата. Двумя днями ранее он голосовал за сложение депутатских полномочий со своего коллеги Виталия Боваря.

Шапошников рассказал ЗАКС.Ру, что вместе с семьей покинул Россию, но 19 июня планирует вернуться в Петербург и письменно уведомить совет о своем решении. Депутат заявил, что чувствует себя виноватым и обманутым.

Он отметил, что, идя на внеочередное заседание совета, не знал, что там будет голосование за сложение полномочий Боваря. Этот вопрос внесли в повестку с голоса.

- Затупил я. Надо было уйти, послать всех и отправить им в совет заявление [о сложении полномочий] по почте, - добавил Шапошников.

Ранее несколько десятков мундепов подписались под открытым письмом, осуждающим действия коллег из Владимирского округа. Шапошников заявил, что обращения не видел, а отказаться от депутатских полномочий решил еще до появления этого документа, осознав свою ошибку после заседания.

Напомним, находящегося за границей и открыто выступающего с пацифистских позиций Боваря лишили депутатского мандата по представлению прокуратуры Центрального района Петербурга. Там заявили, что мундеп якобы не сдал декларацию о доходах за 2022 год. Боварь утверждает, что необходимые сведения передавал и демонстрировал коллегам по совету документальные подтверждения доставки документов в Смольный.