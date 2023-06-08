Минэкономразвития рассчитывает, что безвизовый режим с Китаем заработает до конца года

Минэкономразвития надеется на то, что до конца года получится запустить безвизовый режим с Китаем для групповых туристических поездок, сообщил 8 июня замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. Заявление прозвучало в ходе форума "Путешествуй!"

"Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года", — цитирует РИА "Новости" заявление чиновника.

Вахруков отметил, что Россия пока не получила от китайской стороны списка туроператоров. "Ожидаем, работаем с уполномоченными органами Китая, с МИДом, посольством. Это единственное, что сдерживает начало процесса", — отметил он.

В мае петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский объявил о том, что китайские туристы стали возвращаться в Петербург. Вслед за этим аэропорт Пулково сообщил об увеличении количества рейсов в Китай.