Думский комитет одобрил законопроект о повышении призывного возраста

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал 8 июня принять в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, следует из информации в электронной базе парламента.

"Рекомендовать Государственной думе принять проект федерального закона <...> в первом чтении", — говорится в опубликованном решении. Документ подписан главой комитета по обороне Андреем Картаполовым, который также находится в числе соавторов самой инициативы.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста был внесен на рассмотрение Госдумы в середине марта. Он предполагает постепенное увеличение нижнего порога призывного возраста с нынешних 18 лет до 21 года и верхней границы с 27 до 30 лет. При этом последняя вырастет сразу до максимального значения в 2024 году, а первый будут поднимать постепенно в 2024-2026 годах. Как обещал Картаполов, принятие законопроекта должно будет состояться в весеннюю сессию Госдумы.