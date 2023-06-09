"Ъ": Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ в ноябре

Российская сторона официально уведомила страны — участницы Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) о дате окончательного выхода из него, сообщил 9 июня "Коммерсантъ". По информации издания, это произойдет 7 ноября.

В конце мая президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Перед этим инициатива была единогласно поддержана депутатами Государственной думы. Автором проекта выступил сам глава государства.

ДОВСЕ предполагает установление ограничений на количество военной техники на территории от Атлантического океана до Уральских гор. Соглашение было подписано в Париже в 1990 году. Необходимость выхода из договора объяснялась в пояснительно записке к законопроекту тем, что он якобы "во многом устарел и утратил связь с действительностью".