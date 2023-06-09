Агитмобиль с рекламой контрактной службы доедет до Кингисеппского района

Микроавтобус с агитацией в пользу службы в армии по контракту продолжает свои странствия по Ленинградской области. Как сообщили 9 июня в региональной администрации, на выходных он должен будет прибыть в Кингисеппский район.

Как уточняется, 10 июня машина остановится в Кингисеппе. На следующий день она переместится в Ивангород.

"В каждой точке будет развернута специальная палатка, в которой представители пункта отбора, вместе с сотрудниками местной администрации и военного комиссариата ознакомят с условиями прохождения службы по контракту, федеральными и региональными мерами социальной поддержки", — уточнили в администрации Ленобласти. Желающие смогут подписать контракт прямо на месте.

Как отмечается, мобильный пункт оборудован на базе микроавтобуса со специальным информационно-сценическим модулем. На последнем демонстрируются сведения "о героических поступках и подвигах российских военных в ходе спецоперации".

О запуске агитмобиля в регионе стало известно во второй половине мая. В начале недели машина добралась до Выборга.