Комитет Госдумы одобрил идею разрешить россиянам с судимостью службу по контракту

Члены думского комитета по обороне поддержали законопроект, открывающий возможность для заключения контракта с Минобороны ранее судимым гражданам. Об этом пишет РИА "Новости".

Авторы инициативы - глава комитета Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Поправки распространяются на период мобилизации и военного положения и относятся только к россиянам, имеющим судимость за нетяжкие преступления.

Отметим, что указ о прекращении частичной мобилизации так и не был подписан президентом. Несмотря на это, с октября официальные лица регулярно заявляют, что мобилизационные мероприятия либо не проводятся, либо в них нет необходимости.