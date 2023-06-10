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Новости 14:58

Комитет Госдумы одобрил идею разрешить россиянам с судимостью службу по контракту

фото ЗакС политика Комитет Госдумы одобрил идею разрешить россиянам с судимостью службу по контракту

Члены думского комитета по обороне поддержали законопроект, открывающий возможность для заключения контракта с Минобороны ранее судимым гражданам. Об этом пишет РИА "Новости".

Авторы инициативы - глава комитета Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Поправки распространяются на период мобилизации и военного положения и относятся только к россиянам, имеющим судимость за нетяжкие преступления.

Отметим, что указ о прекращении частичной мобилизации так и не был подписан президентом. Несмотря на это, с октября официальные лица регулярно заявляют, что мобилизационные мероприятия либо не проводятся, либо в них нет необходимости.


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