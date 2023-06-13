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Новости 11:22

Депутат Госдумы Романов предложил усилить меры безопасности в театрах после распыления перцовки в Мариинке

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Романов предложил усилить меры безопасности в театрах после распыления перцовки в Мариинке

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Михаил Романов выступил с инициативой, которая предполагает усиление мер безопасности в учреждениях культуры. Этому способствовал недавний инцидент в Мариинском театре, когда одна из посетительниц распылила в зале перцовый баллончик.

Обращение Романов адресовал главе Минкультуры Ольге Любимовой.

"Если раньше говорили: "Театр начинается с вешалки", то сегодня время заставляет нас начинать театр и музей с рентгена, как в аэропорту. Просветили на входе – иди просвещаться в зал. Сколько произведений искусства было повреждено и даже погибло от рук посетителей с кислотой, ножами и так далее!" - негодует парламентарий.

Жительница Москвы распылила в зале Мариинки перцовку из-за жалоб соседей, которых не устраивало, что она использовала в качестве бинокля свой смартфон.

Спектакль "Лебединое озеро" временно останавливали для проветривания. Однако мера не спасла: часть балерин всё же надышалась перцовым газом.

Впоследствии суд поместил взбунтовавшуюся москвичку в ИВС на 7 суток.


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