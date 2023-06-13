В Петербурге коммуниста задержали за пикет в День России

Петербургского коммуниста Александра Рогожкина задержали в День России, 12 июня, из-за одиночного пикета в Петроградском районе. На него составили протокол по статье о нарушении нарушении требований повышенной готовности (ст. 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге").

В разговоре с ЗАКС.Ру Рогожкин добавил, что намерен пожаловаться на действия полицейских в прокуратуру. Он является помощником депутата Государственной думы Георгия Камнева. Согласно действующему законодательству, полицейские были обязаны уведомить депутата о том, что его помощник задержан. По словам Рогожкина, с Камневым никто не связывался.

С начала пандемии коронавируса силовики применяют "ковидную" статью городского закона и к участникам акций и одиночных пикетов. Она предусматривает штраф в размере четырех тысяч рублей.

Константин Леньков (фото Александра Рогожкина)