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Новости 12:39

В Петербурге коммуниста задержали за пикет в День России

фото ЗакС политика В Петербурге коммуниста задержали за пикет в День России

Петербургского коммуниста Александра Рогожкина задержали в День России, 12 июня, из-за одиночного пикета в Петроградском районе. На него составили протокол по статье о нарушении нарушении требований повышенной готовности (ст. 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"). 

В разговоре с ЗАКС.Ру Рогожкин добавил, что намерен пожаловаться на действия полицейских в прокуратуру. Он является помощником депутата Государственной думы Георгия Камнева. Согласно действующему законодательству, полицейские были обязаны уведомить депутата о том, что его помощник задержан. По словам Рогожкина, с Камневым никто не связывался. 

С начала пандемии коронавируса силовики применяют "ковидную" статью городского закона и к участникам акций и одиночных пикетов. Она предусматривает штраф в размере четырех тысяч рублей. 

Константин Леньков (фото Александра Рогожкина)


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