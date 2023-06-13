Академик Рудской возглавит отделение РАН в Петербурге

Президиум Российской академии наук утвердил ректора Политехнического университета Петра Великого, академика Андрея Рудского в должности председателя Петербургского отделения организации. Этот пост он будет занимать вплоть до избрания председателя отделения, уточнил 13 июня Telegram-канал РАН.

"Президиум РАН утвердил кандидатуру академика Андрея Рудского на пост председателя Санкт-Петербургского отделения РАН на срок до избрания председателя отделения", - говорится в опубликованном сообщении.

Рудской занимает пост ректора Политеха с 2011 года. Сфера его интересов лежит в области термомеханической обработки металлов и широкого класса современных материалов.

Решение о создании отделения РАН в Петербурге было принято в сентябре прошлого года. В минувшем мае распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Telegram-канал "Российская академия наук"