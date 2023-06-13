ФСБ сообщила об аресте экс-сотрудников оборонного предприятия по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности отчиталась 13 июня о задержании и аресте бывших сотрудников организации оборонно-промышленного комплекса по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ). О какой именно организации идет речь, в сообщении спецслужбы не уточняется.

Арестованные помещены в СИЗО, где "дают признательные показания". Как уточняется, речь идет о гражданах России, которые якобы сотрудничали с Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). По версии следствия, фигуранты передавали иностранной разведке техническую документацию и образцы "изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники". Также их обвиняют в подготовке диверсий на железнодорожных путях в Белгородской и Курской областях.

"В результате проведенных ОРМ изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более четырех килограмм, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США", — говорится в сообщении ФСБ.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о пресечении с начала СВО 28 терактов и диверсий на транспортных объектах в России. На прошлой неделе в Омской области по делу о госизмене был задержан бывший работник оборонного предприятия.