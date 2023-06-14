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Новости 15:55

Бельский сохранил место в тройке самых медийных глав региональных парламентов

фото ЗакС политика Бельский сохранил место в тройке самых медийных глав региональных парламентов

Мониторинговая компания "Медиалогия" выпустила рейтинг глав региональных парламентов, исходя из их упоминаемости в СМИ. Первое место в мае, как и месяц назад, досталось Владимиру Константинову из Крыма. Второе место сохранил за собой петербуржец Александр Бельский. Третью строчку занял губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, за месяц поднявшийся сразу на шесть позиций.

В числе событий, обеспечивших Бельскому высокое место, фигурирует присвоение певице Эдите Пьехе звания почетного петербуржца. Важными для его положения в рейтинге сюжетами также стали мероприятия ко Дню Победы и ко дню основания Петербурга. Наконец, СМИ широко осветили поездку Бельского в Волгоград.


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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