"Нулевой" день ПМЭФ: Танцы шейхов и легенды "Спартака"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский международный экономический форум начал свою работу. В среду, 14 июня, был "нулевой" день.

По информации организаторов, ПМЭФ в 2023 году должны посетить представители 130 "стран и территорий". В "нулевой" день в работе форума участвовали граждане Армении, Белоруссии, Таджикистана, Кыргызстана, Бразилии, Индии, Китая и проживающий в России американский блогер Джозеф Роуз. На панелях программы "Арктика - территория диалога" присутствовали норвежский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Гленн Дизен и президент компании "Морские обмены Аляски" Пол Фус.

Европейцев среди участников форума в этом году почти не ожидается. Зато будет достаточно представителей Африки, Дальнего и Ближнего Востока. В кулуарах ПМЭФ в "нулевой" день выделялась делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. Свою деловую работу они начали с национального танца.

Одним из самых больших в этом году оказался павильон с вывеской "Запорожская область. Центр новых регионов". Там демонстрировали городской макет и исторические видеоролики, озвученные Иваном Охлобыстиным. Сам шоумен тоже посетил форум. Ему вручили награду "За заслуги перед Запорожской областью" I степени. Таких же почестей удостоились военные блогеры-обозреватели Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко.





Форум вновь посетил и глава ДНР Денис Пушилин. Он восхитился электромотоциклом Aurus Merlon и рассказал о планах восстановить Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича.

Собственный павильон выставил Российский футбольный союз. Посетители "нулевого" дня могли встретиться там с легендами московского "Спартака" Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым. В другие дни ожидается больше футбольных звезд из прошлого. 15 июня на "Газпром арене" в рамках ПМЭФ состоится ретро-матч между командами бывших игроков "Зенита" и сборной России.

Губернатор Александр Беглов на экспозиции Петербурга встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, которому представил путеводитель по образовательным проектам города. Также градоначальник провел переговоры с делегатами из Индии, Узбекистана, молдавской Гагаузии, главами Орловской области и Камчатского края. Тема экспозиции Петербурга в этом году - "Городская экосистема развития человека. Экспорт методик работы с кадрами".

"Она отражает основные темы ПМЭФ-2023, среди которых - трансформация глобальной экономики и устойчивое развитие российского бизнеса в современных условиях", - объяснили в Смольном.

Во время "нулевого" дня форума в Кремле рассказали о готовящемся выступлении Владимира Путина в рамках ПМЭФ. Было объявлено, что российский президент выступит на пленарной дискуссии с главой Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Пленарная дискуссия -центральное мероприятие всего форума - пройдет в пятницу, 16 июня.



























текст: Сергей Еремеев, фото: Михаил Масленников