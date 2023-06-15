Суд над задержанным петербургским пикетчиком перенесли на полмесяца

Активиста Александра Синько, задержанного в пятницу днем у Гостиного двора с протестным плакатом, отпустили из здания суда. Заседание по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 1 ст. 6.21 КоАП) отложили до 28 июня. Об этом попросил адвокат Сергей Подольский.

Предварительное судебное заседание закрыли от журналистов.

И Синько, и Подольский, как сообщает MR7, выразили удивление выбором статьи для составления протокола. По словам адвоката, раньше по ней не привлекали к ответственности за уличные акции.

Активист встал в пикет против законопроекта о запрете на гендерный переход, который в первом чтении приняла Госдума.