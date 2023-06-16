Титов: Количество проверок бизнеса сократилось за год в 2,4 раза

За год количество проверок частных компаний надзорными органами сократилось в 2,4 раза, заявил 16 июня уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Видим серьезное улучшение всех показателей. Количество проверок снизилось за год в 2,4 раза", — транслирует ТАСС заявление Титова.

Как уточнил омбудсмен, из числа принимаемых в отношении бизнесменов мер 40 % приходится на вынесение предупреждений. Из числа всех мероприятий 70 % являются профилактическими, отметил он.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов высказался против снятия моратория на внезапные проверки бизнеса в России.

Накануне Титов поделился статистикой по количеству предпринимателей, которые сейчас находятся в российских СИЗО. По его информации, речь идет о 933 бизнесменах.