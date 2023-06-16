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Новости 15:40

"Псковская губерния" сообщила о блокировке своего сообщества во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика "Псковская губерния" сообщила о блокировке своего сообщества во "ВКонтакте"

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала по требованию Генпрокуратуры сообщество "Псковской губернии", сообщило издание в своем Telegram-канале 16 июня. По мнению журналистов, это может быть связано с публикациями о 1009-ммомтострелковом полку, участвующем в СВО.

"РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал наш новый паблик "ВКонтакте" (мы удивлены, что терпели почти год). Решение Генпрокуратура приняла 13 июня, 15 июня Роскомнадзор заблокировал группу", — говорится в сообщении издания.

При попытке перейти по ссылке из поста на страницу сообщества во "ВКонтакте" появляется заглушка с сообщением, что "материал заблокирован на территории РФ на основании решения Генеральной прокуратуры от 13.06.2023".

Сайт "Псковской губернии" был заблокирован в начале марта 2022 года. Вскоре после этого главный редактор издания Денис Камалягин* покинул Россию

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов


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