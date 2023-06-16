Школа в Фрунзенском районе не будет сокращать часы английского языка

Ученикам школы № 213 Фрунзенского района с углубленным изучением английского языка будут преподавать иностранный язык в прежнем объеме, следует из ответа первого заместителя районной администрации Юлии Фроловой на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

В письме чиновницы говорится, что в соответствии с учебным планом на 2023-2024 года на изучение английского языка для учеников 6 класса будет выделяться 6 часов. Это время складывается из двух предметов: непосредственно английского языка и дополнительного предмета "Совершенствуй свой английский". Ранее родители учащихся жаловались на сокращение "профильных" занятий с 8 до 3 часов в неделю, о котором узнали на собрании.

"Теперь говорят, что родители не так поняли. Но это уже неважно, главное - что дети в английской школе будут учить язык, как и раньше. Очень рад, что проблема решилась", - написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказался против изучения английского языка в школах и призвал включить в программу китайский.

Константин Леньков