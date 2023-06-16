С понедельника комтранс запустит два маршрута из-за закрытия "Пионерской"

Начиная с понедельника, 19 июня, в Петербурге запустят два обновленных маршрута, сообщил городской комитет по транспорту. Причиной изменений станет предстоящее закрытие на ремонт станции метро "Пионерская".

Автобус № 76 будет курсировать между площадью Восстания и улицей Шаврова мимо станций "Горьковская", "Петроградская", "Черная речка" и "Комендантский проспект". Интервал движения составит 12-15 минут, ходить транспорт будет с 05:30 до 00:00.

Также с понедельника возобновится работа троллейбусного маршрута № 42. "Троллейбусы поедут по трассе, практически полностью аналогичной нынешнему 76-му автобусному маршруту", — говорится в сообщении комтранса. Таким образом, пассажиры смогут доехать от станции Сортировочная до Московского вокзала мимо станций метро "Бухарестская", "Волковская", "Обводный канал", "Лиговский проспект". Троллейбусы будут курсировать с 05:30 до 00:00. Интервал движения по будням составит 12-16 минут, по выходным — 15-22 минуты.

Ранее комтранс анонсировал запуск трех новых автобусных маршрутов из-за закрытия "Пионерской". Согласно планам, станция будет недоступна для пассажиров в период с 24 июня по 22 августа.