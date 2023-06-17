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Новости 12:45

Mash: Из-за ложного сообщения об атаке дронов петербуржца поместили в ИВС

фото ЗакС политика Mash: Из-за ложного сообщения об атаке дронов петербуржца поместили в ИВС

В Петербурге задержали 47-летнего петербуржца, который сообщил экстренным службам заведомо ложную информацию о якобы готовящейся массированной атаке беспилотников на Петербург. Об этом сообщает медиапроект "Mash на Мойке".

На задержанного составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Он находится в изоляторе временного содержания и рискует стать фигурантом уголовного дела.

Свои действия "информатор" объяснил местью своему знакомому, которому он помогал с ремонтом дронов. По словам обиженного петербуржца, деловой партнер не заплатил ему обещанные 50 тысяч рублей за выполненную работу и перестал выходить на связь.


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