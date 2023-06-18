Владимиру Кара-Мурзе* перестали приходить письма через систему ФСИН

Осуждённому политику Владимиру Кара-Мурзе* не приходят письма через систему ФСИН, о чём сообщается в его Twitter-аккаунте.

В то же время пустые бланки для ответов приходят, а сами присылаемые ему письма не проходят цензуру.

"Это касается, в том числе, переписки с родственниками и друзьями. Мои письма (в обе стороны) регулярно "терялись" и раньше — но теперь это, похоже, приняло системный характер", — написано в Twitter политика.

Ранее Кара-Мурзу* осудили на 25 лишения свободы за распространение фейков про армию и осуществление деятельности нежелательной организации (ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ).

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов