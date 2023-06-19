Комиссия ЗакСа поддержала передачу недвижимости медицинским и образовательным учреждениям

Постоянная комиссия Заксобрания Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам одобрила передачу объектов недвижимости учреждениям образования и здравоохранения, сообщила 19 июня пресс-служба городского парламента. Соответствующий законопроект внес в начале месяца губернатор Александр Беглов.

Инициатива предполагает возможность целевой передачи медицинским или образовательным учреждениям объектов недвижимости без проведения торгов. Условием передачи указано приспособление здания под школу на 550 мест и более или же объекта здравоохранения.

"Таким образом, создаются благоприятные условия для инвесторов, заинтересованных в реализации подобных проектов", — указали в пресс-службе ЗакСа.

На прошлой неделе фракция "Справедливая Россия — За правду" в Заксобрании подала поправку об освобождении многодетных семей от уплаты курортного сбора. Городской парламент приступил к рассмотрению законопроекта о курортном сборе 7 июня. В случае принятия инициативы с 1 апреля 2024 года с туристов начнут взимать по 100 рублей за каждый день пребывания в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру