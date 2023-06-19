Комитет ЗакСа одобрил использование регионального маткапитала на ДМС для ребенка

Законопроект о возможности привлечения регионального материнского капитала для добровольного медицинского страхования ребенка и для получения им платных медицинских услуг одобрен 19 июня бюджетно-финансовым комитетом петербургского Заксобрания, сообщил председатель комитета Денис Четырбок в своем Telegram-канале. Парламентарий выступил одним из соавторов инициативы.

"Предлагаем дать возможность использовать маткапитал для добровольного медицинского страхования ребенка и получения им платных медицинских услуг", — заявил Четырбок.

Депутат отметил, что многие семьи жаловались на ограниченность перечня возможностей для применения маткапитала. При этом он упомянул подписанный ранее губернатором Александром Бегловым закон о возможности использования сертификата на оплату газификации жилья. По словам Четырбока, предложение использовать маткапитал на оплату ДМС направлено на дальнейшее расширение спектра возможностей по использованию полагающихся семьям средств.

По мнению авторов инициативы, предлагаемые меры позволят обеспечить детей качественным и своевременным медицинским обслуживанием. В числе положительных сторон получения помощи по ДМС Четырбок назвал индивидуальный подход, круглосуточную поддержку, отсутствие очередей и прочее.

Величина регионального маткапитала в Петербурге составляет в 2023 году 194 тысячи рублей. Претендовать на выплаты семьи могут в случае рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей.

Фото: ЗАКС.Ру