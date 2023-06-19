Мишустин: Проверки бизнеса смогут проводить только профильные ведомства

Правительство России намерено закрепить в законодательстве норму о том, что заниматься проверками бизнеса смогут только профильные ведомства, пообещал 19 июня премьер-министр Михаил Мишустин. Заявление прозвучало в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

"Должны прекратиться плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде", — заявил Мишустин. Он выразил мысль о необходимости снизить излишнюю нагрузку на представителей бизнес-сообщества.

Существующие проверки следует заменить профилактическими мерами, высказался глава правительства. Также он пообещал ввести в законодательство норму о том, что проводить проверки будет разрешено лишь профильным ведомствам.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума генпрокурор Игорь Краснов высказался против отмены установленного моратория на проверки бизнеса. В свою очередь бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что за год количество проверок бизнеса сократилось в 2,4 раза.

Фото: ЗАКС.Ру