Суд над Навальным пройдет в закрытом режиме

Суд над политиком Алексеем Навальным пройдет в закрытом режиме, сообщила 19 июня "Медиазона"*. Против оппозиционера выдвинуты обвинения по шести статьям Уголовного кодекса, включая организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) и реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Решение о закрытии процесса принял судья Андрей Суворов на выездном заседании Мосгорсуда в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает наказание. В ходе заседания об этом ходатайствовала прокурор Надежда Тихoнова, которая ссылалась на некую "информацию о готовящихся провокациях с физическим воздействием", якобы полученную ею от одного из сотрудников колонии.

Защита Навального и сам подсудимый выступали против закрытия процесса. "Если процесс закрытый, то защита становится в уязвимом положении, потому что комментировать нельзя журналистам", — объясняла позицию адвокат Ольга Михайлова.

Суд встал на сторону представительницы прокуратуры.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом Навального. Дело против политика поступило в суд в конце мая, в совокупности ему может грозить срок до тридцати лет лишения свободы. Отметим, что Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру