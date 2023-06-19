Минюст сообщил об отсутствии полномочий для проверки "Ельцин-центра"

Министерство юстиции не имеет права проверять "Ельцин-центр" либо же вносить его в реестр иноагентов, сообщил 19 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских ("Единая Россия") на своей странице во "ВКонтакте". К своему посту депутат приложил копию полученного от Минюста письма, в котором ведомство прямо говорит об этом.

"Проведение проверочных мероприятий в отношении Центра, равно как признание Центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным", — говорится в тексте письма. Подпись под документом поставил замглавы Минюста Олег Свириденко, послание датировано 14 октября 2022 года.

Ранее Альшевских попросил Свириденко провести проверку "Ельцин-центра" на соответствие законодательству об иноагентах. Как объяснил он теперь, его поступок был продиктован стремлением "расставить точки над i" с атаками на учреждение. "Если начальство или сотрудники "ЕЦ" виноваты, то, да, надо принимать меры. Либо нападки следует отставить, а энергию критиков перенаправить в полезное русло", — указал он в качестве мотива для обращения к представителю Минюста.

Альшевских сослался на законодательство, которое позволяет руководству "Ельцин-центра" не отчитываться за свои расходы и, среди прочего, за иностранные поступления. В связи с этим оно "чувствует свою безнаказанность", считает единоросс.

Изменить ситуацию можно лишь после внесения правок в закон "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий", полагает он. "И только после уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями", — резюмировал Альшевских и пообещал "пообсуждать ситуацию" с коллегами.

В Кремле проверку "Ельцин-центра" охарактеризовали как "нормальную работу" Минюста.

Фото: ЗАКС.Ру