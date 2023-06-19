В Петербурге открылась выставка картин члена ЛДПР Виктора Бута

Бывший заключенный американской тюрьмы Виктор Бут, вызволенный в прошлом году и вернувшийся на родину в рамках обмена, открыл в Петербурге выставку собственных художественных работ. Она разместилась в здании Российской национальной библиотеки, о чем сообщает РИА "Новости".

Представленные картины были написаны в местах лишения свободы.

"Для меня там - это была возможность оставаться наедине с родиной, как-то жить в одном информационном поле. Поэтому большинство моих работ так или иначе связаны с Россией", - рассказал Бут.

На выставке также можно ознакомиться с личными вещами автора.

Вскоре после возвращения в Россию Бут вступил в ряды ЛДПР. Общественный деятель был одним из спикером на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: ЗАКС.Ру