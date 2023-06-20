Суд в Петербурге продлил арест стрелявшему по силовику у Гостиного двора

Куйбышевский районный суд продлил срок ареста Тиграна Хачикяна, обвиняемого в посягательстве на жизнь силовика (ст. 317 УК РФ), покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ), незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ) и обращении с ним (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также в попытке призывов к терроризму (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщила 20 июня объединенная пресс-служба судов, под стражей петербуржцу предстоит провести еще не менее двух месяцев.

Суд указал, что в его компетенцию на этом этапе не входит вопрос о доказанности вины и квалификации содеянного. В то же время суд признает доводы следствия о причастности Хачикяна к совершению вменяемых ему преступлений. Срок содержания под стражей петербуржцу продлили до 24 августа.

По версии следствия, утром 24 февраля Хачикян не менее двух раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в силовика в ответ на требование прекратить нарушение общественного порядка. На следующий день суд отправил его под арест, в конце апреля меру продлили на два месяца.

Фото: Константин Леньков