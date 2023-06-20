Смольный сделает бесплатным проезд ветеранов в транспорте 22 июня

В четверг, 22 июня, ветераны Великой Отечественной войны получат право бесплатного проезда в общественном транспорте Петербурга, сообщили в комитете по транспорту. Подобная возможность будет предоставляться вне зависимости от их гражданства и места жительства.

Право бесплатного проезда получат ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

"Эти категории граждан могут воспользоваться правом бесплатного проезда независимо от гражданства и места жительства", — уточнили в комтрансе. От ветеранов потребуется предъявить имеющиеся у них удостоверения, подтверждающие имеющийся статус.

Также во вторник комтранс сообщил о том, что общественный транспорт будет работать в ночь проведения "Алых парусов". В свою очередь, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали об изменениях в графике разводки мостов в связи с праздником.

Фото: ЗАКС.Ру