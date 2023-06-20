Пулково перешел на российский софт при обслуживании пассажиров

Аэропорт Пулково перешел на российское программное обеспечение при обслуживании пассажиров, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Речь идет о платформе "Аист" от компании "Неолабс".

"Пулково первым среди трех крупнейших аэропортов России перевел инфраструктуру стоек регистрации и выходов на посадку на российское программное обеспечение", — говорится в сообщении.

Предполагается, что смена софта позволит аэропорту улучшить работу смежных производственных систем, а заодно завершить процесс перехода на отечественное программное обеспечение. Система "Аист" предназначена для совместной работы авиакомпаний на единой инфраструктуре с использованием сканеров, принтеров посадочных талонов и иного оборудования.

Как отметил директор по информационным технологиям Пулково Андрей Нестеров, на реализацию проекта ушло полтора месяца. "Мы перевели на новую платформу 175 рабочих мест, на которых обслуживают более 40 авиакомпаний и через которые в сутки проходит около 70 тысяч человек", — заявил он и выразил удовлетворение от того, что переход на российский софт произошел до начала "высокого" туристического сезона.

Ранее стало известно о намерении "Пассажиравтотранса" оборудовать идущие в Пулково автобусы автоматами для печати посадочных талонов. Накануне комитет по градостроительству и архитектуре разместил задание на разработку проектной документации на ветку метро до Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру