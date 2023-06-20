В Мариинском дворце открыли выставку к 30-летию избирательной системы

В честь 30-летия избирательной системы в Петербурге в Законодательном собрании 20 июня открылась выставка, посвященная выборам. На ней были представлены различные документы и фотографии. В подготовке экспозиции участвовали Музей политической истории и Санкт-Петербургская избирательная комиссия, члены которой присутствовали при открытии.

Мероприятие посетили члены Горизбиркома: глава Максим Мейскин, его заместитель Олег Зацепа и другие члены комиссии нынешнего созыва. Также среди присутствующих был Алексей Пучнин, который возглавлял Горизбирком с 2012-го по 2016 год. Его наградили почетной грамотой председателя Законодательного собрания. ЗАКС.Ру рассказывал, как при Пучнине проходили выборы. Еще во время мероприятия знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" вручили членку ГИК с правом решающего голоса Людмиле Боричевой.

В центре экспозиции решили разместить удостоверение бывшего руководителя Горизбиркома Натальи Чечиной, подписанное главой ЦИК Эллой Памфиловой. В период выборов 2021 года Памфиловой приходилось реагировать на жалобы петербургских кандидатов на действия Горизбиркома. В новый состав комиссии Чечину уже не выдвигали. Сейчас она занимает пост вице-губернатора Петербурга, курирует развитие местного самоуправления и отвечает за взаимодействие с политическими партиями. Председатель ГИК Максим Мейксин решил заострить свое внимание на другом экспонате.

- Есть один очень интересный документ. Приглашение на вечер агитатора. Приглашение 1950 года. И здесь как раз лекция о международном положении СССР. Прошло уже 70 с лишним лет, а на самом деле тема очень актуальная для нашей страны. Ничего не меняется. Как у нас были друзья, так они и остались. Как были недруги, так они тоже остались, к сожалению, - рассказал Мейсин.













Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру