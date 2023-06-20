На улице Добровольцев построят новую школу

На улице Добровольцев в Красносельском районе Петербурга планируется постройка нового здания школы № 208, сообщил 20 июня вице-губернатор Николай Линченко. Четырехэтажное здание общей площадью 16,9 тысяч квадратных метров будет рассчитано на обучение 550 школьников в 22 классах.

На первом этаже разместятся классы начальной школы, мастерские для старшеклассников и спортивный блок с двумя бассейнами. Второй этаж отдадут под учебные кабинеты и физкультурный и актовый залы, а на третьем этаже будет предусмотрена библиотека.

"В проекте большое внимание уделено маломобильным группам населения. Входы во все помещения будут выполнены с учетом доступа маломобильных групп населения", — отметил Линченко в своем Telegram-канале. Средства на постройку поступят из регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы, добавил он.

Днем ранее постоянная комиссия петербургского Заксобрания по градостроительству, земельным и имущественным вопросам поддержала законопроект о передаче недвижимости без торгов учреждениям здравоохранения и образования.

Фото: Telegram-канал "Линченко Николай Викторович"