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Новости 16:10

Суд отказал петербуржцам, боровшимся за возможность оплачивать парковку наличными

фото ЗакС политика Суд отказал петербуржцам, боровшимся за возможность оплачивать парковку наличными

Горсуд Петербурга отказался признавать недействующим сентябрьское распоряжение комитета по транспорту, касающееся создания платных парковок в Адмиралтейском районе. Таким образом был отклонен иск Игоря Колосова и Алексея Каменского, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Заявители апеллировали к Гражданскому кодексу. Они полагали, что невозможность оплатить парковочное место в наличной форме ущемляет права горожан.

Напомним, что создание платной парковки в Адмиралтейском районе минувшей осенью вызвало недовольство у местных жителей. Новые правила они сочли чрезмерно строгими и стали требовать послаблений. Некоторые замечания чиновники учли.


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