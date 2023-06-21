Суд отказал петербуржцам, боровшимся за возможность оплачивать парковку наличными

Горсуд Петербурга отказался признавать недействующим сентябрьское распоряжение комитета по транспорту, касающееся создания платных парковок в Адмиралтейском районе. Таким образом был отклонен иск Игоря Колосова и Алексея Каменского, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Заявители апеллировали к Гражданскому кодексу. Они полагали, что невозможность оплатить парковочное место в наличной форме ущемляет права горожан.

Напомним, что создание платной парковки в Адмиралтейском районе минувшей осенью вызвало недовольство у местных жителей. Новые правила они сочли чрезмерно строгими и стали требовать послаблений. Некоторые замечания чиновники учли.