Петербургское граффити с надписью "рашка" привело к уголовному делу

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия (ч.1 ст. 243 УК) из-за граффити, появившегося в День России 12 июня на 9-й Советской улице и в тот же день закрашенного. Об этом сообщил портал "Конкретно.ru".

Граффити, представляющее собой набор толкований понятия "рашка", было нанесено на доходный дом де Рофешора 1911 года постройки (9-я Советская улица, 39/24). Художественную работу выполнили представители арт-группы "Явь".

В рамках дела задержали 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. Их отпустили под обязательство о явке.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский ранее сообщал, что, по его сведениям, пожаловаться на граффитистов мог провластный активист Олег Чмыхун.

фото: Арт-группа Явь / Telegram