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Новости 20:55

В правительстве думают над переименованием предмета ОБЖ в "Основы безопасности и защита Родины"

фото ЗакС политика В правительстве думают над переименованием предмета ОБЖ в "Основы безопасности и защита Родины"

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что его коллеги рассматривают вариант с переименованием дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защита Родины", передает РИА "Новости".

По словам чиновника, инициатива продиктована актуальной международной обстановкой.

"Этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире… Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать", - отметил Кравцов.

Министр, как и прежде, полагает, что преподавать предмет вполне способны участники военной спецоперации, вернувшиеся из зоны боевых действий. В представлении Кравцова, они "как никто другой могут прийти и рассказать правду".

Напомним, что начальная военная подготовка в общеобразовательные школы вернется уже в ближайшем учебном году.

фото: kremlin.ru


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